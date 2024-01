Un diputado nacional cobra, en mano, cerca de dos millones de pesos por mes y obviamente no trabaja todos los días, pero para Daiana Fernández Molero su flamante trabajo es tan exigente que tiene que dejar de ver por unas horas a su pequeño hijo.

Obviamente el nene no tiene la culpa de la irresponsabilidad de su madre ni de que el presidente haya enviado una ley con tantos artículos que llevará varias horas de debate pero si Daiana no estaba dispuesta a sacrificar algo, tal vez, no debería haber aceptado la candidatura.

Las redes se lo hicieron saber.