Luis Novaresio no tuvo la agilidad mental o directamente no quiso preguntarle a Guillermo Francos como sería posible que el ministro de Economía que no pudo domar la inflación ni controlar el precio del dólar, sea ahora el que desde afuera del Gobierno maneje esas variables.

Por el contrario, el conductor de LN+ prefirió hacerle el juego al Jefe de Gabinete y seguir con la hipótesis de que Sergio Massa es quien, desde las sombras, opera para generar inestabilidad en la economía.

En vez de analizar las reacciones negativas de los mercados, la emisión descontrolada o los errores no forzados de Luis Caputo, tanto Novaresio como Francos siguieron poniendo a Massa como el culpable de todos los males.