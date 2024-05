Javier Milei nombró a Guillermo Francos en reemplazo de Nicolás Posse tras el escándalo por espionaje a Karina Milei y el nuevo jefe de Gabinete tuvo una primera declaración que es un sincericidio: “Para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo les digo que el presidente me pone a mi porque se da cuenta se le hace complicado con la política argentina, porque no la entiende, porque no la entiende, por X motivo”.

Además, en nota con El Destape, Francos habló de su nuevo rol, de más cambios y de Federico Sturzenegger.