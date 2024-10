Juan Grabois estuvo con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en Cenital donde analizó la situación social y política del país.

Pero aprovechó para hacer un juego con las palabras de Axel Kicillof, quien había pedido “nuevas melodías” para refrescar al kirchnerismo.

Valiéndose de ese antecedente, Grabois pidió que pusieran al aire el ingreso de la -pequeña- columna de El Gordo Dan junto a una veintena de libertarios con una canción pretendidamente de cancha que no solo no tenía ritmo sino que además no rimaban las estrofas, haciéndola inentendible.

