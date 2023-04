Florencia Kirchner, la hija menor de Néstor y Cristina Kirchner confirmó en su cuenta de Instagram que iniciará acciones legales contra LN+ después de las irresponsables especulaciones lanzadas por las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa acerca de su estado de salud.

"A raíz de los graves y violentos dichos contra mi persona y la de mi madre, emitidos el jueves seis de abril a través del canal LN+, elijo tomar las palabras de quienes son profesionales y ya se han pronunciado al respecto", publicó Florencia en su cuenta de Instagram y transcribió dos párrafos de lo expresado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), repudiando las polémicas afirmaciones de Canosa y Di Marco.

Florencia sostuvo que "ante estos ataques que golpean en padecimientos sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

Y agregó que "su objetivo fue provocar dolor".

"Finalmente, quiero agradecerles a todas las asociaciones profesionales, colectivos periodísticos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones políticas que se han pronunciado y han repudiado este lamentable hecho", sostuvo.

"A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre Gracias. Flor", concluye el posteo.