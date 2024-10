Con la intención de cobrar protagonismo en las redes sociales, y a partir del posteo difundido por Cristina Fernández de Kirchner por los 15 años de la Asignación Universal por Hijo, la exmassista y actual dirigente libertaria, Florencia Arietto, protagonizó un papelón en la plataforma ‘X’.

Arietto intentó mostrarse picante contra la expresidenta pero no se dio cuenta que le estaba hablando a una cuenta fake

“Cristina esto fue hace 15 años. No pudiste caminar por Puerta porque no te da la nafta”, escribió, de forma insólita, para responderle a una cuenta que claramente no pertenece a CFK.

“Siempre pasando vergüenza Arietto. No importa cuando leas esto”, le dijo Diego Brancatelli desde su cuenta personal.