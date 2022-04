Fernando Iglesias se metió con los bebés que lloran en los aviones y en Twitter lo destrozan

En los últimos días en las redes sociales aparecieron diferentes mensajes sobre la situación que se genera dentro de los aviones cuando, en pleno vuelo, los bebés empiezan a llorar.

Evidentemente, el diputado opositor Fernando Iglesias, en vez de utilizar su tiempo para los debates importantes o las tareas que le corresponden por su condición de legislador, él siempre está listo para sumarse a cualquier otra polémica banal y superficial.

En esta oportunidad, dejó un mensaje que provocó distintas reacciones en las redes sociales.

"No tengo nada contra los bebés que lloran en los aviones. Pobrecitos, los entiendo. Pero siempre me pregunto por qué los bebés de los hijos de argentinos lloran el triple que los demás. A ustedes, no les pasa?", tuiteo el controvertido y mediático legislador de Juntos por el Cambio.

"No soy bebé pero yo también lloraría si voy viajando con Fernando Iglesias", bromeó en su respuesta la usuaria @serenellinm