Macri se hizo el picante con un posteo y en Twitter le recordaron los errores de su gestión

El expresidente Mauricio Macri hizo hoy un posteo en redes sociales en el que describió una “dramática falta de energía”.

El exmandatario, recientemente regresado de un viaje por Europa y EEUU, donde se encontró con Donald Trump, aprovechó la jornada del domingo para publicar un nuevo texto.

"Falta energía. Falta gasoil. Los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas. ¿Habremos aprendido la lección?". escribió Macri en Ttwitter.

En ese mismo posteo, los usuarios aprovecharon la posiblidad de comunicación directa de las redes sociales para contestarle:

“Falta energía. Falta gasoil. Los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas. Si esto pasa, las industrias y las fábricas de todo el país van a tener que reducir o parar su producción y eventualmente deberán adelantar vacaciones o suspender a sus trabajadores. También es posible que falte GNC y afecte al transporte. Los barcos que traen gasoil tienen que quedar en espera porque no tenemos depósitos para almacenarlo, tampoco tenemos trenes ni rutas adecuadas para transportarlo. Esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”, dice el primer párrafo del posteo del exmandatario en Facebook, que replicó por Twitter.

Según Macri, “con las políticas actuales la condición energética es irreversible. Este proceso angustiante -como si nos faltaran problemas- se desarrolla además dentro de un contexto de inflación de pronóstico gravísimo; mientras el país es conducido por un gobierno de dos cabezas que pelean entre ellas. Estas son noticias muy preocupantes para todos los argentinos, pero son las verdaderas”.