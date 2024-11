Eduardo Feinmann además de acusar al Gobierno de ser “cómplices de los corruptos” por no dar quorum para el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia, consideró que era “una vergüenza” porque el Presidente dijo que había que ir adelante con esto en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Guillermo Francos tuvo una reacción moderada ante las acusaciones del periodista, contestó que él no lo pondría en esos términos y terminó explicando por qué el bloque libertario no apoyó el tratamiento del proyecto.

Para Francos algunos de los legisladores no estaban de acuerdo con la norma en los términos que estaba planteada pero por sobre todas la cosas se justificó con que no tenían los votos necesarios para su aprobación y si se trataba y no se aprobaba, se caía la ley. Lo que confirma que el pulgar se bajó desde la Casa Rosada.

Pero Francos no se quedó ahí, ya que en TN reconoció que si la ley salía podría haberse tomado como un intento de proscripción contra Cristina y hasta los libertarios saben cual fue el resultado de proscribir a un candidato en la Argentina.