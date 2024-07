En su defensa cerrada del gobierno libertario, Alejandro Fantino le pegó a Jorge García Cuerva por su discurso en el Tedeum ante la plana mayor de La Libertad Avanza.

Para hacerlo no dudó en dejar caer sospechas -"me dijeron algunos curas"- o hacer entrever que el Arzobispo vive en la opulencia mientras dice preocuparse por los pobres -"con su ropa comen tres familias"-, y asegurar que esto solo sucede porque el gobierno no es peronista, cuando la realidad indica que discursos similares se repitieron con todas las administraciones.

Incluso fue un paso más allá y aseguró que García Cuerva prefiere el ‘pobrismo’ porque sino “se tiene que ir a predicar a Uganda” en una editorial tan desacertada como llena de falacias.