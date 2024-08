Estela Carlotto contó que las Abuelas siempre tuvieron buena relación con los presidentes, incluso con Macri, que no las quería pero que luego consiguieron tener un trato cordial pero al menos hasta el momento eso no pasó con el gobierno actual: "Cuando ganó Milei, pensé en pedirle audiencia al mes, pero después de ver lo que decía y hacía, no".

Lo que le preocupa a Estela no es sólo Milei sino también su entorno, al que el Presidente escucha, tal vez demasiado.

Pero la titular de Abuelas demostró su humildad al reconocer que si el mandatario la llamara para conversar ella iría aunque puso en duda que eso fuera a llegar a pasar por aversión que Milei ha demostrado hacia los organismos de Derechos Humanos.