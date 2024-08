Bombazo de Alconada Mon en La Nación contra Milei: "Emitió facturas truchas y firmó como doctor"

“Javier Milei afrontó en 2015 cuestionamientos de la AFIP por sospechas de facturación irregular como economista y debió entrar en una moratoria”, fue el título que eligió Hugo Alconada Mon para la nota que le permitió revelar una serie de datos ocultos del presidente libertario.

Según el periodista, Javier Milei emitió facturas "truchas" entre 2012 y 2015, a favor de Provincia Seguros (empresa que integraba el holding Grupo Provincia) por un monto total actualizado a agosto de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de $120.383.868.

En ese contexto, Javier Milei fue cuestionado en 2015 por la AFIP debido a la sospecha de que había emitido facturas falsas y afrontó una moratoria durante al menos cinco años que significaba casi la mitad de su salario de entonces.

Según la nota, todo sucedió mientras era asesor de empresas del Banco Provincia, en la gobernación de Daniel Scioli, que ahora es su secretario de Turismo y Deportes de su administración.

Al momento de difundir su artículo, Hugo Alconada Mon lanzó un fuerte posteo en las redes sociales:

“Firmó como ‘doctor’ (no lo es). Daba (supuesto) asesoramiento a Provincia Seguros (allí no entró y no lo recuerdan). Y colaboró con la campaña presidencial de Daniel Scioli. La otra vida (no libertaria) de Javier Milei”, detalló el periodista.