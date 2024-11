Se supone que tanto Paulino Rodrigues como José del Río son expertos en temas de economía pero como en LN+ no pueden decir que “el experto en crecimiento con o sin dinero” la está chocando se hacen los sorprendidos por la caída de la actividad económica según los datos oficiales del Indec.

Al parecer los periodistas no viven en este país ni van al supermercado ni pagan las cuentas de su casa y por eso no saben que la gente está sin un peso en el bolsillo. Sin consumo no hay economía que aguante y sin dinero es imposible que haya consumo.

La gente de a pie no se sorprendió por la caída en la actividad económica pero Paulino Rodrigues parece que si. Lo de Del Río es aún peor ya que trata de minimizar la cifra y hasta lo atribuye a un cambio en la metodología de la medición. Una vergüenza para el periodismo.