Como era de esperar los invitados de Intratables criticaban al acto tildándolo de antidemocrático, quejándose del dinero gastado aunque no se sabe cuánto se gastó.

Decían que era un acto partidario y no de todo el país... hasta que lo dejaron hablar a Diego Brancatelli que no sólo les explicó que para ir a un acto público no hace falta invitación sino que les recordó que durante los cuatro años que gobernaron no celebraron la fecha y por último les preguntó por qué no hicieron su propio acto en un lugar que los representara.