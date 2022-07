Si bien no será una información vertida de manera oficial (al menos no por ahora), desde el equipo de Silvina Batakis ya deslizaron que en la oficina de Martín Guzmán los números no estarían en los guarismos mencionados.

Así lo difundió una nota de Luciana Glazer de LPO, donde se afirma que el déficit que dejó el ex Ministro es superior al acordado como meta con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que firmó el propio Guzmán.

"El déficit fiscal fiscal de 4,3% del PBI. Muy lejos de la meta anual del 2,5% que el propio Guzmán acordó con el FMI", indica la nota.

"Guzmán fracasó en el control de las cuentas públicas. A la presión del gasto hay que agregarle la descoordinación con el área de Energía que al día de hoy le costaron al país mas de 2.000 millones de dólares en importaciones de combustible", se afirma en un textual de una fuente del Palacio de Hacienda.

De este modo, el renunciado ex Ministro no sólo tuvo una salida dañina para el país por la forma en que dejó el cargo, sino que su labor tampoco estaba dentro de los parámetros que afirmaba cumplir.