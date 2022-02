Se cansaron de decir que eran la nueva política, de acusar a diestra y siniestra de una supuesta matriz de corrupción de la que el peronismo era el gran responsable. Sin embargo, cada vez son más las pruebas de que la derecha llegó al poder para mostrar que en realidad, todo lo que decían del kirchnerismo era en realidad lo que ellos harían en el poder.

Utilización de la red de espías, armado de mesas judiciales, favorecer los negociados de los empresarios amigos y ahora también corrupción lisa y llana.

Por estas horas trascendieron audios de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, para que excluya y deje de investigar a "un amigo".

"Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró", así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso. "Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar".

Los audios se enmarcan en una denuncia motorizada por la Oficina Anticorrupción contra la ANSES por la contratación irregular de una agencia para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo. Esa denuncia por negociaciones incompatibles también recayó sobre el amigo.

"Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro", dice Michetti en uno de los audios.

"Él te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es super espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras". Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue", dijo.