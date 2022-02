En las últimas hora subió de tono el cruce entre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por la supuesta falta de colaboración de las fuerzas federales a los operativos realizados para incautar cocaína envenenada en el Conurbano.

"No quiero pelear con él, no tiene sentido y tengo mucho trabajo para hacer. Yo no voy a estar respondiendo. Lo suyo es un gesto de un mercenario, es un paso de comedia conocido", dijo el funcionario nacional.

De esa manera, Fernández criticó a Berni por haber hecho declaraciones en Radio Mitre, donde había cuestionado al Ministerio de Seguridad nacional al decir que durante la tragedia "tuvimos 24 horas de inacción total".

Sin embargo, Aníbal Fernández dijo esta mañana al ingresar a la sede del Ministerio de Seguridad que "dos no pelean si uno no quiere; y yo no quiero pelear con Sergio Berni, quien fue mi amigo muchos años. No tiene sentido y tengo mucho trabajo para hacer".

Sin embargo, el funcionario dijo que no es cierto lo que dijo Berni sobre la "inacción" del Ministerio nacional en pleno operativo para mitigar el efecto de la cocaína adulterada. "Lo que dice es mentira, yo actué inmediatamente", afirmó.