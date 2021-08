"Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje. Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades", explicó Kreplak. En ese contexto, afirmó que "la transmisión comunitaria empieza a darse".

"Por búsqueda se encontró a esta persona, venimos insistiendo la necesidad de hacer aislamiento a personas que vienen del exterior en hoteles, pese que no es simpático, es necesario, y habíamos logrado no tener casos y no habíamos encontrado Delta y ahora encontramos", lamentó el ministro.

Aseguró que "se hizo un trabajo muy grande para retrasarlo en el tiempo, sobre todo con las medidas de cuidado en la Provincia", pero con este caso indicó que "ahora la transmisión comunitaria empieza a darse".

En la misma conferencia de prensa habló también Axel Kicillof, quien al referirse al tema dijo: "Hemos logrado en la provincia de Buenos Aires demorar el ingreso de la variante Delta y en cuanto a la circulación comunitaria, veníamos solo con casos encapsulados en medidas de aislamiento pero por primera vez detectamos un caso de Delta que no es producto ni de un viajero ni de un contacto con viajero".

Kicillof resaltó que en la provincia se mantuvieron los aislamientos de quienes vuelven del exterior en hoteles, pero, dijo "en otras jurisdicciones se toman medidas de menor control", al referirse a las medidas sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

"Por ahora detectamos un solo caso, y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados", apuntó.