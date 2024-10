Luego de haber sido condenado a tres años de prisión por la adulteración de datos del Indec, y tras la paliza discursiva que le dio Leandro Santoro en Duro de Domar, Moreno se sacó en el programa de Pedro Rosenblat.

Allí el ex secretario de Comercio apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner por su condena acerca de los datos del Indec. Además puede leerse una chicana contra Santoro, al hablar de “estos pibes” que piensan que la década ganada fue solo de la jefa y que “aprendieron a hacer política hace dos días”.

“Te dicen ‘vos tuviste jefe’, entonces díganle que sea la jefa del Indec”, expresó evidentemente ofuscado, y con un mensaje claro para CFK.

“Uno no dijo esto no es un proyecto colectivo. La única que dijo esto no es un proyecto colectivo es Cristina”, expresó en medio de un ataque de nervios.