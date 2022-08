Después de asumir Sergio Massa presentó las líneas principales de su programa económico y contestó preguntas de la prensa.

La mayoría de ellas apuntaban a sacarle algo más de lo que había adelantado y el ministro contestó con buen humor cada una de ellas.

En una parte advirtió que no pusiera "no negó ni afirmó" sino que dejó en claro que no era la idea que ningún sector se enterara de una medida que podría afectarlo por la prensa que se sentará a hablar con todos.

Massa confirmó que ya tuvo una primera reunión con el Fondo y que se sentará con la Mesa de Enlace.