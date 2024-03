El ministro de Seguridad de Bukele destacó el gravísimo error de Bullrich en la lucha contra el narcotráfico

La ministra Patricia Bullrich no para de hacer papelones en su intento de lucha contra las bandas del narcotráfico afincadas en Rosario.

Primero prometió un operativo monumental pero terminó mandando a muchos menos efectivos y a las zonas que no eran las correctas, después prometió la presencia del Presidente y fue desmentida por el vocero presidencial pero ahora su par salvadoreño le remarcó un error imperdonable y que podría haber sido el causante de un recrudecimiento de los asesinatos.

Según cuenta Pablo León en su nota publicada hoy en Clarín, el ministro salvadoreño, Gustavo Villatoro llamó a Bullrich para decirle que había sido un gravísimo error el haber publicado la foto de los presos siendo maltratados antes de tener el control de las bandas. De hecho en El Salvador nunca se vieron imágenes de las cárceles que alojan a las maras hasta que estas estaban bajo el control de las fuerzas de seguridad.

La ministra no hace más que demostrar que le queda grande el cargo, no se asesora bien y no deja de lado ningun error, pero eso no se lo dicen solo expertos en seguridad y el ministro salvadoreño sino que fue el padre del playero asesinado el primero en decir que Bullrich estaba haciendo todo mal.