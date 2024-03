A la preocupación y crisis que atraviesa la población por la ola de violencia narco que sacude a Rosario, el gobierno le agrega poca claridad y contradicciones sobre la llegada del presidente Javier Milei a la ciudad santafesina.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a la posible presencia de Milei en Rosario.

Adorni contradijo las expresiones de Bullrich al indicar que "el presidente no se moviliza a ningún lugar donde la seguridad no esté garantizada. Sea Rosario o acá a la esquina. No está confirmada en su agenda la visita".

La ministra de Seguridad había asegurado anoche en diálogo con TN que Javier Milei viajaría en las "próximas dos semanas" para Santa Fe.