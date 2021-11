El mismo fiscal que hace dos años había aceptado a D'Alessio como arrepentido consideró hoy que sus aportes no eran suficientes y no lo aceptó como imputado colaborador.

Si bien se desconoce por el momento el contenido de su declaración lo cierto es que el periodista de Clarín, Daniel Santoro, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich podrán respirar tranquilos, al menos por ahora.

Evidentemente los dueños del poder real de la Argentina todavía tienen injerencia en algunas resoluciones judiciales por lo que habría que ver a quiénes beneficia que no declare.

El finalizar la audiencia entre el imputado y el fiscal quedó descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque a criterio de los investigadores los aportes que pretendía hacer el imputado eran insuficientes.

El falso abogado había llegado a Dolores pasadas las 8 a bordo de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladó desde el Penal de Ezeiza, en donde se encuentra detenido desde hace casi tres años.

Lo que haya dicho el falso abogado en su encuentro de hoy con el fiscal Curi no se incorporará al expediente y no podrá ser utilizado por la justicia dado que fue descartado por la fiscalía, que entendió que no se trataba de un aporte de valor para la causa.

No es la primera vez que D'Alessio intenta convertirse en arrepentido pero lo extraño es que fue el mismo fiscal Curi el que lo aceptó en primera instancia, aunque el entonces juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, determinó que lo que pretendía aportar el falso abogado no era suficiente para lograr esa condición.