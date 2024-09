Pitu Salvatierra conmovió a todos en Duro de Domar. El panelista y militante social reveló que su hija le pidió ayudar a un compañero de clase ya que "sus padres no comen para que él pueda hacerlo".

“Así que junté cosas del comedor y le llevé”, siguió en su relato Pitu, que fue invitado a pasar a la casa y habló con el hombre sobre la realidad que vive una familia de clase media.

“El padre del nene me dijo que en diciembre salían dos veces a comer afuera por semana y tenían auto". Y concluyó: "Ahora no lo tienen más y no pueden comer ni en la casa”. .