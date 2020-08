Luego de asegurar en varias oportunidades que la Reforma Judicial era un plan para conseguir la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, finalmente en la comisión del Senado que comenzó a tratar la iniciativa, la senadora María Claudia Almirón hizo la pregunta justa que dejó al constitucionalista en offside.

¿En qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos que ya se cometieron? Y ahí el abogado se dio cuenta de que toda la operación que venía llevando adelante desde hace días para oponerse a la reforma se caía a pedazos.

Tuvo que tragar saliva y contestar con la verdad. "Es cierto, no aparece un artículo en particular" y para no quedar tan mal parado intentó darle una vuelta a su discurso aunque terminó admitiendo que la reforma tal como está no garantiza la impunidad de los delitos que ya se están investigando.