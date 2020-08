La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró su malestar este jueves ante un nuevo guiño de la Justicia al expresidente Mauricio Mari al frenar los peritajes de llamadas del exmandatario, en el marco de la causa por la persecución al Grupo Indalo.

“Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al Frente de Todos”, lamentó Cristina, en relación a los camaristas Irurzun y Bruglia, y añadió: “Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día… Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente…”.

La exmandataria señaló que “en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina” ya que consideró que el Poder Judicial argentino se la garantiza”, y concluyó: “No hay argentino más impune que Macri”.

“La jueza Servini de Cubría había solicitado a las empresas telefónicas "las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo". ¡Ojo!: no el contenido de las llamadas.”— Cristina Kirchner on Twitter Link Cristina Kirchner on Twitter

“Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al @FrenteDeTodos. ¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día…”— Cristina Kirchner on Twitter Link Cristina Kirchner on Twitter

“El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos.”— Cristina Kirchner on Twitter Link Cristina Kirchner on Twitter