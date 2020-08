"Cristina no puede decir que Macri es el argentino más impune. No existe ningún indicio que indique que el ex presidente esté recibiendo beneficios del poder judicial. Esto no es una defensa de Macri", aclaró el hijo de Miguel Wiñazki para que a su público le quede claro que de ningun modo quería cubrir al expresidente.

Después de que la vicepresidenta demandara a Google porque en el buscador apareció una leyenda que la atacaba al definirla como "ladrona de la Nación Argentina", mientras la defensa de la ex presidenta busca determinar cómo y por qué se perpetró la agresión, Wiñazki quiso utilizar ese recurso en su contra pero se tropezó con sus propias palabras.

Pese a que hay pruebas en diversos expedientes en los que Macri está involucrado Wiñazki lo desmintió al aire aunque tuvo que aclarar en varias oportunidades que era "por ahora" y para que no quedaran dudas de su "independencia" aclaró que sus dichos "no eran en defensa" del exmandatario

Párrafo aparte merecen sus dichos de que Cristina está obsesionada con Macri cuando él no deja pasar un día sin hacer mención a la vicepresidenta.