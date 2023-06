Sucedió este viernes en la escuela Corazón de María, ubicada en la pasaje Guise al 1.900 del barrio porteño de Palermo. Según fuentes de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, veintidós menores fueron asistidos por sufrir las consecuencias de un escape de gas.

Todo comenzó cuando dos estudiantes sintieron mareos y náuseas, y debieron ser asistidos en la calle porque el personal del colegio percibió olor a gas de una estufa. Allí las autoridades llamaron a la empresa Metrogas, quienes al examinar el establecimiento, decidieron la evacuación del edificio.

En total, según informó Telam, cuatro menores fueron trasladados por el SAME al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a la Clínica Bazterrica, por intoxicación.

El titular del SAME Alberto Crescenti, declaró en nota con radio Continental: "Recibimos un aviso de más de 20 chicos intoxicados en el Colegio Corazón de María, en Palermo. Parece que había un escape de gas. No me querían dejar verlos, atendimos a más de 25 chicos".

En tanto, Metrogas informó que encontró "una pérdida en los circuitos de la cañería y que los artefactos no están en condiciones para su funcionamiento", por lo que se decidió el "corte del suministro gaseoso".