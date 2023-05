"Estoy rota", dijo Luli Salazar: se supo la verdad sobre la muerte de Raúl Sotelo

Si bien en un principio se sospechó de un crimen, al final se conocieron los resultados de la autopsia realizadas sobre el cuerpo de Raúl Sotelo, el estilista y amigo de Luciana Salazar encontrado muerto esta madrugada en su edificio de Palermo.

Los estudios arrojaron que misma que el empresario y estilista sufrió una “congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar y cardiopatía hipertrófica y dilatada”.

El informe fue realizado por el forense Héctor Di Salvo, en la Morgue Judicial ubicada en la calle Viamonte.

Luciana Salazar expresó su profundo dolor por la muerte de su mejor amigo, el estilista y dueño de las barberías Bacan. “Estoy rota en mil pedazos”, manifestó en sus historias de Instagram.

Durante la mañana del martes, la hermana de Sotelo dio aviso a la policía ante no poder dar con el paradero de su hermano desde el día sábado.

Efectivos se hicieron presentes en la casa del estilista y accedieron al lugar gracias a una copia de llaves del familiar.

Al ingresar, encontraron el cuerpo si vida del amigo y confidente de la modelo Luciana Salazar.

Un médico del SAME constató su fallecimiento y los oficiales comprobaron que en el lugar no había signos de violencia y no se registraron faltantes de elementos.