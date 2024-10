El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien está detenido hace tres años, acusado de cometer una estafa piramidal a miles de personas, rompió el silencio desde la cárcel y

Cositorto contó que se contactó con Milei para presentarse como diputado nacional y se comparó con Cristina Kirchner. El presidente ni siquiera le contestó una carta a Milei donde le pedía el indulto por un delito por el que, al menos por el momento, no fue condenado.

La falta de respuesta, según el propio Cositorto fue que “se ve que no le interesa que yo participe ni como asesor” aunque en realidad pueda deberse a que Javier Milei ya está complicado en una causa relacionada con criptomonedas.

Cositorto también aseguró que: "No me voy a declarar culpable de algo que no hice".