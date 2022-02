Corrupción 'M': A la charla de Michetti, ahora se suman los mensajes entre Macri y Alonso

Cada vez son más y más las pruebas que dan cuenta de la red de espionaje, el armado de causas judiciales y la corrupción lisa y llana que realizó el gobierno de Cambiemos en funciones.

A la reciente aparición de una charla entre la exvicepresidenta, Gabriela Michetti, con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para encubrir los chanchullos de un "amigo", ahora se suma una charla entre Alonso y el propio Mauricio Macri.

Según reveló el periodista Tomas Mendez en Radio Del Plata, los chats entre el exmandatario Mauricio Macri y Laura Alonso corresponderían al 23 del septiembre 2017. La charla completa:

L.A: Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas) titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos.

M.M: Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido y no me vendas.