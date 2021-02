Temerosos de un mal resultado electoral en los comicios de medio término, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo pensaron en hacer la 'gran Mauri' y acobacharse en el Club Independiente para ver si ganan poder desde el fútbol.

Pero no contaban con la astucia de los Moyano, que rápidos de reflejos sacaron a la titular del PRO del padrón porque hace meses que no paga la cuota socio, por lo que no podrá ser candidata ya que es uno de lo requisitos básicos.

Acostumbrados a no pagar por nada, la derecha no cumplió con la consigna más básica para hacer política en un club social, pagar la cuota. Lo mismo le pasó a Martín Lousteau, otro reconocido hincha de paladar negro.