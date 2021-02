Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández este miércoles cerca de las 16 en Casa Rosada a los padres de Ursula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su exnovio, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas,.

"Obviamente él se quebró y las ministras también", contó Patricia, que si bien mantuvo en reserva lo conversado durante la reunión, recordó que, el de su hija, fue "un femicidio con una cuchillada en la espalda, le cortaron el dedo, con trece puñaladas más y fue brutalmente degollada".

"Nos quebramos todos" en la reunión, dijo, y "las ministras también".



El encuentro duró dos horas y además del primer mandatario participaron las ministras de Seguridad, Sabina Frederic; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Justicia, Marcela Losardo.



"Fuimos muy bien escuchados. Hicimos el pedido que como mamá y como papá necesitamos ser escuchados para que la justicia cambie y para que no haya mas otra Úrsula", aseguró la madre de Úrsula y que recibieron el apoyo de Alberto Fernández.



Según Patricia, el Presidente les "ha prometido varias cosas que las va a cumplir", aunque no dio precisiones sobre cuáles serán las medidas que tomará el Gobierno.



Y confió que el presidente le "dio su celular personal" para que pueda comunicarse con él; y que "dentro de dos semanas el Presidente va a ir a mi humilde casa".



"Es una persona humana, como persona católica Alberto Fernández me escuchó y como mamá me voy totalmente contenta, a pesar de la tristeza que tiene mi alma, de lo que el Presidente se ha comprometido con nosotros y de la visita que va a hacer a la localidad de Rojas", resumió.