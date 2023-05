Hay que saber desde donde se habla, pero también reconocérselo a los demás. En ese sentido los conductores de LN+ -como Feinmann, Canosa o Viale- o algunos de América -como Etchecopar o Trebucq- lo admiten sin problemas, están parados en el antikirchnerismo furioso.

Pero en TN todavía hay algunos que creen que pueden disimular o que existe quien piensa que son imparciales. SI no, no se explica cómo Sergio Lapegüe y Marcelo Bonelli debatieron sobre el anuncio de Cristina como si fueran puros testigos y no parte del ataque constante a la Vicepresidenta.