"Todos queremos que al Presidente le vaya bien. Si al Presidente le va bien, al país le va bien", dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni al referirse a la crisis política dentro del Frente de Todos tras la derrota en las PASO.



Berni hizo estas declaraciones durante un acto en la localidad de Beccar, partido de San Isidro. Allí, consideró que las internas del gobierno “son disputas, son discusiones. Es lo que ocurre después de una derrota electoral en un frente donde hay diferentes miradas ideológicas y de gestión. Acá se discute y a veces se discute fuerte”.

“Hay que buscar responsables de cara hacia adentro, no hacia afuera”, dijo. Y agregó: “A los ciudadanos de a pie no les importan las discusiones políticas, las discusiones les importan a los actores de la política, a los periodistas. A los ciudadanos les importa que no les roben, tener trabajo, que les llegue la plata a fin de mes … A los empresarios les importa producir, exportar”.

En otro pasaje, Berni advirtió a los periodistas: “Debe haber discusiones porque la política no es un club de amigos ni una forma de buenos modales, en la política se discute, se debate, y de los grandes debates salen las mejores soluciones".

Y resumió: “Acá lo importante es seguir trabajando hasta resolver los problemas. No es cosa de más o menos peronismo. El peronismo es escuchar a la gente, potenciar a la clase media, generar puestos de trabajo, no generar planes sociales, esos son los desafíos. Los cambios de gabinete, quién va de ministro, es un problema que resolverá el que tiene la responsabilidad de conducir”.