Tamara Bezares, colega de Crónica TV, le hizo una pregunta clarísima al diputado libertario Bertie Benegas Lynch: si hay plan alternativo para el aumento de haberes o los jubilados “que hoy son indigentes por lo que cobran” tienen que esperar que mejore el mercado laboral para recibir más dinero.

Bertie, siempre irritable ante la prensa -en la última reunión de Comisión de Libertad de Expresión le cortó el micrófono a Romina Manguel- primero preguntó quién hablaba. La periodista se presentó y la conductora Mariana Contartesi, reforzó su nombre.

Benegas Lynch respondió con la teoría neoliberal en la mano, los números que deben cerrar y aduciendo “el desastre kirchnerista”. Y ella lo interrumpió, firme: “El pasado lo entendemos, lo que no me queda claro es el futuro. Pero no a mí, si no a los jubilados que están todos los miércoles en el Anexo (del Congreso) y ustedes ni paran”.

Y ahí se produjo el picante cruce y la respuesta de ella, fulminante.