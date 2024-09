Todo comenzó cuando Romina Manguel denunció al Gobierno de coartar la libertad de los periodistas valiéndose de trolls que en las redes sociales responden a Santiago Caputo.

Como ejemplo se refirió a un caso concreto: “Bertie Venegas Lynch generosamente me dio una entrevista para Millenium, estuvimos más de una hora conversando, y le pregunté si había pedido permiso porque no soy de las favoritas de este Gobierno y él me dijo que elegía libremente su agenda”.

La entrevista generó polémica porque cuestionó a la escolaridad obligatoria, al sostener Benegas Lynch, que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

“El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme, y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio”, contó Manguel quien vivió agresiones en la calle de libertarios.

Como único descargo, Benegas Lynch la acusó de haberlo tergiversado en esa entrevista, le reclamó a Manguel no "tener honestidad intelectual" y de buscar publicidad para su nota.

Como remate, la mandó a guardar silencio.

El cruce completo