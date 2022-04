"Hay algo que no se entiende, defienden los derechos del evasor", le sugirió Jorge Rial a Aníbal Fernández. Y el ministro de Seguridad, fustigó con dureza a la izquierda y a la derecha por ello: "Si les pones el VAR quedan todos adelantados".

En Sobredosis de TV, Aníbal aseguró que todo el oficialismo apoya el proyecto enviado por el Frente de Todos para recuperar el dinero fugado y pagarle así al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y sobre los evasores, consideró a su manera: "¡Garpenlá, viejo!. Te la llevaste, la tenés declarada y pagaste tus impuestos, bienvenido sea. Es tu historia y no me interesa a donde la tenés, es tu vida y no me interesa. Ahora, la que te llevaste por evasión la tenés que garpar, no tiene solución, y está legislado".