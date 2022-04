La interna del Gobierno está a cielo abierto, sin disimulos y con los protagonistas contándose las costillas en público, como lo demuestran las palabras de Anabel Fernández Sagasti.

La senador mendocina es muy cercana a la Vicepresidenta y es desde el kirchnerismo donde, desde la votación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, parten los dardos más venenosos.

Y para que no queden dudas de quién es responsable de que la inflación no baje y los salarios no puedan seguirle la carrera a los precios, Fernández Sagasti le atribuyó la toma de medidas que hasta ahora no dieron resultado, al Presidente.