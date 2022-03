Alberto Fernández llamó a todos los integrantes del Frente de Tdoos a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años".

“De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad", dijo este martes el presidente de la Nación, remarcó que "la unidad es absolutamente necesaria"; aunque consideró: "El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo".

"La unidad era una condición necesaria pero insuficiente; además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca, porque la unidad no es mágica... Pero era una condición necesaria: tenemos que estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan los que gobernaron y bajaron el ingreso veinte puntos en cuatro años", dijo Fernández en diálogo con El Destape radio.

Alberto aseguró que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, aunque admitió que "es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas; también es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen... Yo respeto eso, pero no podemos darnos el lujo de desunirnos".

Fernández enfatizó que, de su parte "solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos" dentro del Frente de Todos y expresó que eso se va "a ir logrando poco a poco".

"Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción", advirtió y agregó que dentro de la coalición oficialista "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más".