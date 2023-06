Si bien la Corte tomó cartas en el asunto gracias a una denuncia de la oposición lo cierto es que la acusación es inexacta ya que Sergio Uñac está terminando recién su primer período como gobernador de San Juan ya que en su anterior mandato era vicegobernador de José Luis Gioja.

De todos modos y sin atenerse a la letra de la Ley la Corte Suprema una vez más atenta contra la democracia e inhabilita a un candidato peronista que el pueblo sanjuanino eligió para que lo conduzca.

No es la primera vez que, en este año, la Corte se mete en las elecciones provinciales perjudicando al federalismo y seguramente no será la última. El punto de contacto entre todas las determinaciones de la Corte es que perjudicaron a candidatos peronistas, pero en el caso de Jorge Macri, que no cumple con los requisitos mínimos para presentarse como Jefe de Gobierno porteño la Corte parece hacerse la desentendida.