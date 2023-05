En lugar de reconocer su error y pedir disculpas, Gabriel Levinas sostiene su ataque contra la posible candidatura del actual ministro del Interior, Wado de Pedro y al remarcar sus polémicos dichos y asegurar que "la sociedad no está preparada" para tener como Presidente a "una persona que es tartamuda".

"¿Qué quisiste decir?", interpeló Pamela David en comunicación telefónica con Gabriel Levinas, Lejos de aclarar el panorama, el periodista puso un ejemplo inoportuno.

"Voy a poner un ejemplo distinto. Yo vivo en el Once y acá viven un montón de paisanos míos, judíos religiosos, que andan vestidos con sombrero, túnica, y con patillas y barba grande", tiró Levinas.

"Entonces uno de ellos quiere ser Presidente de la Nación y yo pienso que no lo van a votar, porque no está la argentina para que voten a una persona así, me parece que no lo votarían. No digo que el tipo no sirva para ser Presidente, pero yo pienso en la batalla electoral y lo que ve la gente", manifestó, ante la desaprobación de los presentes en Desayuno Americano.

"Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente", le respondió, con tono molesto, Pamela David.