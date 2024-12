Mientras Mauricio Macri se mueve en el terreno político con la intención de alcanzar una fusión con el gobierno para las elecciones del 2025, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la gestión del expresidente y enfrió las chances de lograr algún acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso o no pudo, es casi secundario. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo”, dijo Adorni en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Lo que había que hacer no se hizo”, aseguró. “No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política”, dijo al ser consultado sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO.