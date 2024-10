El llamado 'operativo clamor' que fogoneó el kirchnerismo derivó en la postulación de Cristina Fernández para presidir el PJ Nacional. Tras el anuncio de la exmandataria, se comunicó con el senador de Formosa José Mayans.

En una entrevista en la plataforma Blender, el legislador de Unión por la Patria contó detalles de la charla que mantuvo con Cristina Fernández. “Estuve hablando un rato largo”, indicó.

“Cuando fue al acto en la provincia de Buenos Aires, le impactó el tema de mucha gente con problemas. ‘Eso me impactó’, me dice, y, bueno, ‘me obliga a la lucha’, me dice”, describió Mayans.