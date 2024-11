"¿Quiere que vayamos a la guerra?": filtraron la amenaza de Rafael Di Zeo y Bullrich le contestó

Luego de los incidentes registrados en el partido disputado entre Boca y Gimnasia, que tuvo como protagonista inesperado a Juan Román Riquelme, se puso el foco en el comportamiento de la barra brava del Xeneize.

En ese marco, y luego de la detención de algunos integrantes de la Barra de Boca, Rafael Di Zeo, histórico líder de ese grupo, lanzó una amenaza que se filtró en las redes sociales.

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p.... entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha", se escucha en el audio.

En sus expresiones, Di Zeo advirtió por una posible “guerra” como respuesta a las intervenciones policiales. Frente a estas palabras, Bullrich declaró públicamente: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”. “Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.