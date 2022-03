Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue hallado muerto, a los 50 años, en un hotel de Bogotá, Colombia, en donde el grupo se encontraba para participar del Festival Estéreo Picnic.

Esta impactante noticia, que ha conmocionado al mundo del rock, sucedió a menos de una semana de su paso por Lollapalooza Argentina, que se celebró en el Hipódromo de San Isidro.

"Dios bendiga a Taylor. Amor y paz para toda su familia y banda", expresó brevemente Ringo en sus redes sociales luego de conocer la noticia de que Taylor había sido hallado muerto en la habitación de su hotel en Bogotá, Colombia.

Otro que se expresó por su cuenta de Twitter para despedirse fue Brian May, guitarrista de Queen: "No. No puede ser..."

Hawkins mantuvo una relación muy cercana con los miembros de Queen, tocó en el álbum solista de May "Another World" (1998) y fue uno de los grandes impulsores para que la banda liderada hasta su fallecimiento por Freddie Mercury fuera inducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2001.

El británico Ozzy Osbourne, célebre figura del heavy metal tanto como vocalista de Black Sabbath como por su carrera solista, dijo que Hawkins "era verdaderamente una gran persona y un músico increíble": "Mi corazón, mi amor y mis condolencias van con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fans. Nos vemos del otro lado", escribió.

Mick Jagger escribió en sus redes: "Tan increíblemente triste escuchar sobre el fallecimiento de Taylor Hawkins. Mis pensamientos están con su familia y la banda en este momento".