El Show de Foo Fighters cerró de manera incendiaria Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro. El grupo liderado por Dave Grohl hizo delirar a la multitud con "Times Like This", "The Pretender", "Learn to Fly", "No Son of Mine", "The Sky Is a Neighborhood" y "Shame Shame", pero también con un cover de Los Ramones.

Y las redes explotaron: