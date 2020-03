¿Cuáles son las bandas que influenciaron y emocionaron a varias generaciones? No muchas. Y en ese selecto grupo sin duda está Génesis.

Así es. La banda de Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks anunció que volverán luego de 13 años de inactividad, cuando se divorciaron tras su gira 'Turn it on Again'.

Los mismos integrantes se encargaron de confirmarlo en una entrevista con la radio BBC, e incluso confirmaron el primer show: será el 16 de noviembre en Dublin. La gira continuará por Gran Bretaña. Por ahora, las únicas fechas confirmadas serán en su tierra, aunque es un hecho que la gira será mundial.

El trío estará acompañado del guitarrista, Daryl Stuermer, y el hijo de Phil Collins, de 18 años, en la batería (algo que fue una condición para la vuelta de Collins). Recordemos, además, que el veterano baterista no puede tocar por los problemas en sus manos.

La gira llevará el nombre de 'The Last Domino?'.

