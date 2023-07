El Indio Solari compartió este jueves un video inédito de hace casi 26 años, en la puerta del hotel Savoy de Olavarría, donde Los Redondos fueron prohibidos y sus recitales -pactados para el 16 y 17 de agosto de 1997 en el microestadio de Estudiantes- suspendidos a través de un decreto del entonces intendente Helios Eseverri. La historia es conocida: el jefe comunal tomó esa decisión tras leer la carpeta de inteligencia que le presentó la ‘inteligencia’ de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Hace ocho años, en Diario Registrado presentamos en exclusiva los informes de la desaparecida DIPPBA (Policía de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), en una serie de notas, que referían a la integración del público que seguía a Los Redondos, a sus letras y las “actitudes combativas” de los integrantes del “fenómeno taquillero y más extraño que dio la cultura alternativa de la última década”.

A las cuatro horas de compartido el video, el Indio le dio crédito. “Extraído del documental de Victor Pintos”, escribió Solari en su cuenta de Twitter. Pero no se trata de ningún documental sino de parte de la nota del periodista Víctor Pintos en Cba24n titulada Los Redondos, no.



En diálogo con Diario Registrado, el ‘Negro’ recordó que él formó parte de aquella troupe de periodistas cercanos a la banda -Tom Lupo, Claudio Kleiman, Carlos Polimeni, Alfredo Rosso y Marcelo Figueras-. “Yo ese día, como cuento en la nota, entré al hotel, estuve un rato con ellos y después salí”, relata. Y completa: “Ahí saqué mi cámara cuando vi al Indio en la puerta del hotel y a los chicos reunirse a escucharlo”.



En su nota, Pintos compartió su entrada invitación y un par de fotos que tomó con su cámara no profesional. “Me escribió un colega unos años más chico para decirme que él es el que está en una de las fotos con su amigo pelado”, ríe del otro lado del teléfono Pintos al compartir la repercusión que tomó su nota.

Crónica TV había transmitido en vivo un momento del encuentro entre Indio y los redonditos, pero el registro no es bueno.

El próximo 16 y 17 de agosto se cumplirán 26 años de la prohibición del show de Los Redondos en Olavarría, ciudad a la que el Indio volvió como solista en 2017 y marcó su despedida de los escenarios.

Aquella censura en plena democracia, entregó un hecho histórico: la conferencia de prensa en la que el Indio y los otros cinco redondos -Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Skay, Poli y Walter Sidotti-, se mostraron públicamente. Esa tarde Solari demostró también que no era un rockero como cualquier otro. “Nosotros como banda no estamos para bajarles línea los chicos sino más bien estamos para escucharlos porque en sus nervios hay más información del futuro que en la de tipos de nuestra edad”, dijo -entre otras grande definiciones sobre el rock- y nos conquistó.

Tras aquel papelón, la DIPPBA fue disuelta al año siguiente. Había sido creada en 1956, al año siguiente del derrocamiento de Juan Domingo Perón a manos de la ‘Revolución Fusiladora’. "Es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo de más de medio siglo”, dice como conclusión la Comisión Provincial por la Memoria, que desde el 200 tiene bajo guarda ese nefasto archivo.

Entonces, Los Redondos sin querer, como tras el asesinato de Walter Bulacio la policía dejó de utilizar el memoerando 40 -norma interna que le permitía realizar razzias para detener jóvenes por averiguación de antecedentes- fueron artífices de dar por terminado otro aparato represivo del Estado: la DIPPBA al año siguiente no existiría más.

A partir de entonces, a Los Redondos se le cerraron las puertas de muchos lugares, pero se le abrieron otros. Las ciudades y lugares que los recibirían en los próximos cuatro años hasta el final de Patricio Rey apostaron por mucho más que un recital de rock y su negocio. Desde Olavarría al último show en el estadio de Córdoba, pasaron el estadio de San Martín de Tandil y la cancha de Colón ese año; el anfiteatro municipal de Villa María y Racing en 1998, el Patinódromo de Mar del Plata en 1999, la cancha de River en el 2000, y el estadio Centenario de Montevideo en abril de 2001.

No hubo diciembre de 2001 para Patricio Rey -seguro estuvo en las calles- porque la banda canceló el show pactado para el 8 en el estadio de Unión. Cada lugar y cada hecho quedó para siempre en la historia redonda que podríamos contar… (en este día y cada día).