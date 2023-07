J.J Urquiza juega en la Primera C, a dos juveniles del plantel le llegaron ofertas de apostadores ofeciéndoles dinero para ir para atrás en el partido que debían jugar contra Real Pilar. Los pibes se negaron y le contaron al ‘capi’, Claudio Leguizamón, 32 años, y de largo recorrido en equipos del ascenso, de Los Andes a Barracas pasando por Deportivo Merlo y Midlland.

‘Legui’ los escuchó y como respuesta publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales denunciando el hecho y repudiándolo. Y lo cerró con una frase del Indio Solari.

“Esto es JOTA JOTA, un grupo de chicos con ganas de crecer en este deporte que es tan hermoso y ama, lo cual lo hacemos con mucho profesionalismo y dedicación. Les paso a contar que recibimos un llamado de unos apostadores para perder lo cual el grupo le dice un NO rotundo. Mientras este al frente de este plantel le decimos que NO A LA CORRUPCIÓN. A estos muchachos que se les hace fácil arruinar a las personas, los hinchas, las instituciones. Ladrones de sueños, proyectos, anhelos. Nosotros, los laburantes del ascenso, vamos a seguir buscando nuestros sueños por más apostadores y corruptos que se crucen en nuestros caminos. No maten al fútbol”.

En dialogó con C5N, Claudio consideró: “La verdad es que cansa, el fútbol está muy manoseando, en lo que es el ascenso se está haciendo muy habitué y nadie hablaba. De hecho, el club en el que estoy yo sufrió el año pasado con este tema y la verdad que cuando llegué no me gustó para nada. Justo tocaron a mis compañeros cuando estaba yo, así que como quien dice tomé coraje y decidí saltar por mis compañeros”.

Cuando le preguntaron cómo actúan los apostadores, explicó: “Empiezan de abajo, en este caso empezaron con dos chicos que bajan a jugar en reserva, pero están en el plantel de primera, ofreciéndole al arquero un penal en contra por 1000 dólares. También a uno de los capitanes de reserva le ofrecían la misma cantidad de dinero, lo cuál cuando llegue en enero fue que si se acercaban algunos apostadores o alguien para ir para atrás digan que no y la decisión más rápida que tienen que tomar es contárnoslo a nosotros”.

Más grave aún, contó los detalles de lo ofrecido: “Al arquero le dijeron, vas a tener un penal en contra en el primer tiempo, dejatelo hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar a esto?”. Y concluyó: ““Estamos con los dirigentes que están tomando cartas sobre el asunto, tenemos un abogado en el club que le llevamos todos los mensajes y mi posteo y él está tomando cartas en el asunto”.